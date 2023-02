Kangoeroes verzekeren veiligheid aan Turks risicogebied: "Geen schokkende beelden gezien onderweg"

Geen busrit van 8 uur, maar 2 vliegreizen en een route van een uurtje over de Turkse wegen. Dat hebben de Kangoeroes Mechelen zonder incidenten afgewerkt. "We zijn gearriveerd in het hotel en hebben al een eerste sessie in de fitness achter de rug", zegt coach Arvid Diels na een zware dag van reizen van België, over Istanboel naar Adana. "Van daar wachtte ons nog een kleine trip van een uurtje naar Mersin."

Geen glimp van rampgebied

"We hebben weinig opvallende zaken op onze weg zien passeren", vertelt de trainer over de reis. "Zowel in de luchthaven als op de weg. We kunnen stellen dat we dat traject op een correcte manier konden afleggen."

Een opluchting voor Diels en zijn ploeg. "Op voorhand konden we de situatie die we hier zouden aantreffen niet inschatten." "We wisten wel dat we nét buiten het risicogebied zaten, maar de schokkende beelden die we in de kranten zagen, werkten niet geruststellend. Gelukkig hebben we die hier nog niet ervaren."



We wilden zo fris mogelijk aan de opworp staan. Arvid Diels

Ook is de coach gelukkig dat Mechelen niet koos voor de lange busrit. "Bij het alternatieve traject hadden we geen zekerheid over wat we allemaal te zien zouden krijgen." "We zijn hier tenslotte ook voor een basketbalwedstrijd", vervolgt Diels zijn verhaal. "Dus willen zo fris mogelijk aan de opworp staan." Na een stevig avondmaal blikt hij vooruit op de wedstrijd van morgen. "Onze focus zit nog steeds goed. Tegen de groepsfavorieten willen we, ondanks een zware verplaatsing, het minstens even goed doen als in onze andere wedstrijden."