Lionel Scaloni (tijdelijk werkloos sinds 1 januari) blijft tot 2026 bij Argentinië

Lionel Scaloni (44) werd in 2018 aangesteld als bondscoach van Argentinië.

Een verrassende keuze, maar met Scaloni won de Argentijnse equipe de Copa America in 2021 en in december werden Lionel Messi en co wereldkampioen in Qatar.

Het contract van Scaloni liep echter af op 31 december en na een vrij lange wachtperiode is er nu witte rook.

Hij tekende tot 31 december 2026 en wordt dus de Argentijnse architect voor de volgende Wereldbeker in de VS, Mexico en Canada.