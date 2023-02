Ben Turner excuseert zich bij Sporza-wielermanagers na val: "Sorry als je mij gebruikte"

"Niet goed, niet slecht... Tot binnenkort", opent Ben Turner zijn verhaal op Instagram.

"Gisteren brak ik mijn elleboog na een val in de Omloop. Dat was zeker niet de start van het klassieke seizoen dat ik voor ogen had. Nu is het tijd om wat te Zwiften."

Niet enkel de Brit baalt, ook alle Sporza-wielermanagers zagen de val van Turner met lede ogen aan. Met een kwinkslag excuseert hij zich bij die groep: "Als je me gebruikte in de wielermanager, sorry..."