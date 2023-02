Verbluffende Arnaud De Lie ondanks val nog 2e in Omloop: "Haha, ik was echt supersterk"

Stond hij na de finish er nog een beetje beteuterd bij, dan luidde zijn conclusie na het podium al een stuk positiever: "Een 2e plaats voor een 20-jarige is zo slecht niet", sprak Arnaud De Lie (Lotto-Dstny).



"Ik vind dat ik een supermooie koers heb gereden. We hebben nog ons best gedaan in de achtervolging achter Dylan (van Baarle), samen met Tim (Wellens) en Mohoric. Dankzij Tim word ik hier nog tweede."



De Lie deed dat allemaal met een stevig bloedende knie. Maar zelf relativeerde hij zijn val. "Het was supernerveus, ik ging wellicht wat te snel door de bocht. Ik heb bijna niets. Ik ben klaar voor morgen. En dankzij Frison en Van Moer zat ik net op tijd in de top 10 van het peloton voor de Molenberg."



Wanneer De Lie herinnerd wordt aan zijn demarrage op de Muur begint hij helemaal te stralen. "Haha, ik was echt supersterk vandaag, had superbenen."

"Het was indrukwekkend op de Muur. Drie jaar geleden keek ik naar deze koers op televisie, nu ben ik dé man op de Muur. Ongelooflijk."