Oliver Naesen even van zijn melk door vraag over zijn ploeg: "Heb nooit anders geweten"

Het was een opvallende passage in de vooruitblik op het wielerseizoen van de nieuwe Sporza-spion.

"Ik verwacht niet veel van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen", vertrouwde de spion ons toe. "Ik gun het hen allebei, maar hun ploeg is niet aangepast aan het moderne wielrennen."

Het is een strenge conclusie waar Oliver Naesen even over moet nadenken.

"Dat weet ik niet goed. Ik heb nooit anders geweten dan dit. Ik kom van IAM Cycling in 2016. Bij die ploeg was alles hypermodern en goed."

"Elk jaar gaan we vooruit bij AG2R, maar of we genoeg vooruit gaan in vergelijking met de andere ploegen? Daar kan ik moeilijk op antwoorden, want ik zit niet bij de andere ploegen."