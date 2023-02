Geraerts weigert over dip te spreken na 1 op 9 van Union: "Spelen niet dramatisch, integendeel"

"Is het verstandig? Neen. Maar neem ik het hem kwalijk? Helemaal niet. Goede en slechte beslissingen maken deel uit van het voetbal. Het was een verkeerde beslissing op een slecht moment, dat gebeurt wel eens."

De T1 van Union neemt de schuld op zich, maar hekelt ook een beslissende fout van Lazare in de zestien op het moment dat zijn ploeg de controle had.

"De eerste helft was helemaal niet goed. Mijn spelers voerden niet uit wat ik van hen vroeg. Dat komt op mijn rekening, het is duidelijk dat ik mijn plan niet kon overbrengen op mijn groep."

"We zijn op een stevig Westerlo gebotst", oordeelt Karel Geraerts nuchter vlak na de wedstrijd. "Op punten verliezen we verdiend."

We staan in de top 4 met een mooi puntenaantal, dus laat ons vooral niet panikeren.

0 op 6, ofwel 1 op 9. Een rapport dat Union al even niet meer voorlegde.

"Daar moeten we kalm onder blijven", bewaart Geraerts de rust. "We moeten nog steeds beseffen wat we in handen hebben. We staan in de top 4 met een mooi puntenaantal, dus laat ons vooral niet panikeren."



"Net als tegen Standard zijn we niet weggespeeld. Over die twee wedstrijden heen maken we gewoon te veel fouten. Individueel en collectief."





Die fouten hebben tot 8 tegengoals geleid. "Dat is te veel van het goede, maar ik zou niet van een dip spreken. We zijn niet dramatisch slecht, integendeel. De foutenlast moet en zal snel veranderen."