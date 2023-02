De sterren voor Kuurne-Brussel-Kuurne: sprintclash tussen De Lie en Jakobsen?

***

De Europese kampioen leed al opvallend veel sprintnederlagen, maar is naar eigen zeggen in uitstekende vorm. Is hij weer de redder van het openingsweekend?

Vorig jaar was er opluchting bij de blauwbloezen nadat Fabio Jakobsen de gerateerde Omloop had doorgespoeld in Kuurne. Soudal-Quick Step moet vandaag opnieuw op zijn topsprinter rekenen.

Winnen zat er (net) niet in, maar Arnaud De Lie imponeerde in zijn eerste Omloop. Wie na een val en pech op zijn buitenblad de Muur van Geraardsbergen temt, moet ook in Kuurne-Brussel-Kuurne het alfamannetje kunnen zijn.

Hij had er meer van verwacht, maar Jasper Philipsen zat in de Omloop nooit echt in koers en een val op de Muur trok definitief een streep door zijn kansen. In Kuurne zal hij tuk zijn op revanche.

Huiduitslag door antibiotica of niet, op Alexander Kristoff kun je nog altijd een huis bouwen. Na een harde koers is de Noor - 4e in Ninove - op zijn best.

Bryan Coquard is wellicht de surprise van onze chefs, maar de Fransman heeft in de Tour Down Under met zijn eerste WorldTour-zege zichzelf misschien helemaal bevrijd.