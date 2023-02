Parcoursbouwer Omloop Het Nieuwsblad wuift "enige negatieve reactie" Ballerini weg: "Veiligheid primeert"

"We hebben de finish verlegd, om een veel veiligere aankomst te hebben", herhaalt Nicolas Denys de visie achter de nieuwe aankomst van de Omloop.

"Op de Onderwijslaan moest het peloton nog drie haakse bochten trotseren, nu krijgt het een mooie en brede aankomst voorgeschoteld."

Enkel een flauwe bocht kan voor spanning zorgen. En een groeve: "Het klopt dat er een geultje was, maar er zijn de nodige werken uitgevoerd om het mooi op te vullen."

"Het ziet er misschien niet fantastisch uit, maar veilig is het zeker wel", verzekert de Head of Road van Flanders Classics. "We hebben er alle vertrouwen in dat een eventuele massasprint veilig zal verlopen."