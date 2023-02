Ook Russisch antidopingagentschap wil (verrassend genoeg) schorsing van Valjieva

Het Wereldantidopingagentschap en de Internationale Schaatsunie trokken naar het TAS om beroep aan te tekenen tegen de vrijspraak van Valijeva door Rusada. Maar nu blijkt dat er nog een derde partij dat beroep steunt en dat is - gek genoeg - Rusada zelf.

Het Russische antidopingagentschap tekent dus beroep aan tegen de uitspraak van zijn eigen disciplinaire commissie. Vorige maand liet Rusada immers nog weten dat Valijeva weliswaar een inbreuk op de dopingregels had begaan, maar dat er geen sanctie zou volgen, omdat er geen sprake was van een overtreding of nalatigheid van de atlete.

Het TAS meldt nu dat Rusada bij het sporttribunaal ook een bevestiging van de dopingovertreding wil en dat het TAS dan "de gepaste consequentie moet bepalen".

Het WADA wil alvast een schorsing van vier jaar voor Valijeva, de ISU geeft aan dat het TAS de duur van de schorsing mag bepalen. Allebei willen ze dat de schorsing ingaat vanaf 25 december 2021 en dat al haar resultaten vanaf die datum worden geschrapt.

Valijeva testte in december 2021 positief op de verboden stof trimetazidine tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari vorig jaar bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen. Na een spoedzitting door het TAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Peking ook op het individuele toernooi uitkomen. Als 15-jarige had ze volgens het sporttribunaal een beschermde status.

Bevangen door zenuwen strandde de favoriete daar op de vierde plaats. In eigen land is de Russin intussen weer in competitie. Russische schaatsers worden echter geweerd van internationale wedstrijden vanwege de invasie van Rusland in Oekraïne.