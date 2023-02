De Wielermanager van Ine Beyen: "Stybar zal geprikkeld zijn, Pogacar wil Ronde winnen voor manager"

"Ik geloof in Soudal-Quick Step, maar door al die andere dure vogels is er gewoonweg geen plaats voor hen", verdedigt Ine Beyen zich op de vraag waarom er niemand van de ploeg-Lefevere in haar ploeg zit.

"Ik zou heel graag Yves Lampaert in mijn team zetten. Maar ik zou niet weten wie ik er moet uitgooien."

Met Zdenek Stybar heeft Ine Beyen wel een pion in haar team die vorig jaar het Quick Step-shirt droeg. "Zdenek pak ik altijd mee omdat hij een underdog is."

"Bovendien zal hij extra geprikkeld zijn omdat hij niet meer bij Soudal-Quick Step zit. De nieuwe lucht bij Jayco-AlUla kan een extra trigger zijn om te scoren."

Opvallend is ook een trio van Bingoal-Wallonie Bruxelles in het team van Beyen: Guillaume Van Keirsbulck, Floris De Tier en Ceriel Desal.

"Guillaume is binnengehaald als kopman voor de klassiekers. Als hij echt zijn zinnen op iets zet, dan rijdt hij vaak vooraan mee in die wedstrijden. Wie weet zit het dan in een koers eens allemaal mee voor hem."

Maar er is nog een reden waarom Van Keirsbulck de selectie heeft gehaald. "Zijn zus is mijn schoonheidsspecialiste in De Haan. Maar veel inside info heeft ze me niet kunnen geven over Guillaume."