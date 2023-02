Bondscoach Sylla geeft definitieve selectie vrij voor EK-kwalificatieduels met Griekenland

In de kwalificaties voor het EK, dat van 10 tot en met 28 januari 2024 plaatsvindt in Duitsland, staat België na 2 speeldagen op de laatste plaats met 0 punten na nederlagen tegen Nederland (25-24) en Kroatië (27-30).

Griekenland staat op de derde stek met 2 punten. Kroatië (4 ptn) is de leider, voor Nederland (2 ptn).

Van de 32 teams zullen er 20 een EK-ticket veroveren. De top 2 en de beste 4 derdes plaatsen zich voor het EK.

Op het voorbije WK in Polen en Zweden, het eerste grote toernooi voor de Red Wolves, eindigden de Belgen in de 2e ronde op de laatste plaats in hun poule, goed voor een 21e stek in de eindstand.