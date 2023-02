Bert De Backer met "Kevindish" op de motor in de Omloop: "Zenuwachtig voor kledijkeuze"

Winteruur

Wim Helsen nodigt interessante gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst. Bert De Backer kiest voor een fragment uit 'The Way of the Superior Man' van David Deida: The Way of the Superior Man is to realize your true strength by knowing who you are at depth, right now. You learn to feel into awareness fully, so you know yourself as conscious presence. You grow to trust the alive fullness of this moment, appearing spontaneously as you and your experience.