Remco Evenepoel sleurt Wolfpack met enorme kopbeurten naar winst: "Hij maakte het verschil"

"Eén seconde? Dat is genoeg, hé", zegt Remco Evenepoel na zijn allereerste zege in een ploegentijdrit.

"Klaas (Lodewyck, de ploegleider) zei bij het tussenpunt dat we 10 seconds down lagen. Alleen wisten we toen niet of we voor of achter lagen, want down kan ook wijzen dat we in de groene cijfers zaten."

"Gelukkig hebben we heel veel tijd goedgemaakt in het tweede deel. We hebben veel ervaren tijdrijders in de ploeg en hebben het goed ingedeeld. We wisten dat we iets meer paardenkracht hadden voor het laatste stuk meewind."

Evenepoel zelf deed in de finale meer dan een duit in het zakje. "Ik reed met het grootste voorblad, dus ik moest bij de stukken meewind wel de langste beurten doen. De snelheid ging toch geregeld richting de 70 km/u. Dat was gelukkig rap genoeg."

Na de 2 op 2 spreekt Evenepoel van "een prachtig begin voor de ploeg", al zijn ze de leiderstrui wel kwijt aan Luke Plapp. "Dat is niet slecht, dan kunnen we wat energie sparen. Ze kwamen me wel vragen om in de witte (jongeren)trui te rijden, maar dan rijd ik liever in mijn eigen witte trui (van wereldkampioen)."