Soudal-Quick Step wint secondeslag in de ploegentijdrit van de UAE Tour

Soudal-Quick Step, Ineos en Bahrain Victorious hadden in de waaierrit van gisteren de grootste indruk gemaakt en werden ook voor de ploegentijdrit als grote favorieten naar voren geschoven.



EF-EasyPost daarentegen werd op papier weinig kansen toegedicht. Zonder echt grote sterren, maar met een goeie teamspirit en gemotiveerd door de sterke start van het team dit seizoen (met al 10 zeges) mochten ze bijna de hele tijd in de hotseat plaatsnemen.



Toen vervolgens Ineos (op 3 seconden) en Bahrain (op 4 seconden) hun meester vonden in de Amerikaanse formatie en de tussentijd van Soudal-Quick Step ook nog eens tegenviel, begon de droom bij de jongens van EF stilaan werkelijkheid te worden.



Maar in de finale ging Remco Evenepoel zich er zelf nog eens nadrukkelijk mee bemoeien. De snelheid ging fors de hoogte in, zijn ploegmaats konden maar net zijn wiel houden. Maar het pakte goed uit: de achterstand van 10 seconden halverwege werd winst met 1 seconde.



Hartzeer voor de EF-bende, maar bij The Wolfpack brulden ze van plezier. Omdat Tim Merlier het in de laatste kilometer liet lopen, blijft de rode leiderstrui wel net niet in de ploeg. Luke Plapp staat dankzij de bonificatieseconden van gisteren op gelijke hoogte met Evenepoel. Enkel de honderdsten van de tijdrit houden de twee uit elkaar in het klassement.