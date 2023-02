Haas waaruit Grosjean ontsnapte bij horrorcrash wordt tentoongesteld: "Besefte achteraf pas impact"

De cockpit wordt komende maand tentoongesteld in Madrid, waar mensen met eigen ogen de impact die het te verduren kreeg, kunnen zien. Bezoekers kunnen ook de "Survivalkamer" betreden, waar nooit eerder vertoonde beelden van de crash te bekijken zijn.

Het restant van de ontplofte Haas VF-20 bleef als enige onderdeel intact en is de reden waarom de Franse rijder levend uit de wagen kon klauteren.

"Ik had meteen door dat het een stevige crash was", blikt Grosjean terug. "Maar ik besefte achteraf pas de impact toen ik de beelden zag. Mijn vrouw was aanwezig tijdens de race, samen met mijn vader en mijn kinderen. Zij zullen zich dat moment eeuwig herinneren."

"Door de survival cell bleef ik - in tegenstelling tot de wagen - in een deel. Ook de halo is een belangrijke reden waarom ik er levend uitkwam."

"Ik moest mijn kopsteun kapotmaken met mijn helm om me recht te kunnen zitten", herbeleeft de Fransman het moment. "Toen merkte ik dat mijn linkervoet vast zat in het ingedeukte chassis. Mijn schoen bleef zitten, maar mijn voet kwam gelukkig los."