Ontketende Jayson Tatum haalt Team LeBron onderuit in NBA All Star Game

Ze mochten hun naam aan het team geven, maar voor de rest viel de All Star Game tegen voor captains Giannis Antetokounmpo en LeBron James.

The Greek Freak opende de score met een dunk, maar moest dan al afhaken met een verstuikte pols die hij in de competitie had opgelopen. Voor LeBron James zat de wedstrijd er halfweg op vanwege een blessure aan zijn pink.

Gelukkig konden de captains rekenen op hun gelegenheidsploegmaats om de show te verzorgen. Vooral Antetokounmpo leek met zijn eerste keuze voor zijn team - Jayson Tatum van de Boston Celtics - de juiste keuze te hebben gemaakt.

Met 55 punten, waarvan 10 driepunters, 10 rebounds en 6 assists ging Tatum met recht en reden met de MVP-titel lopen. Hij schrapte het All Star-record van Anthony Davis, die 52 punten had gescoord in 2017, van de tabellen.

Met ook nog 40 punten van Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) en 26 punten van Damian Lillard (Portland Trail Blazers) trok Team Giannis met 184-175 aan het langste eind.

Bij Team LeBron was Jaylen Brown (Boston Celtics) de uitblinker met 35 punten en 14 rebounds. Kyrie Irving (Dallas Mavericks, 32 punten) en Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 32 punten) deden ook hun duit in het zakje.

Voor LeBron James, die het record van 19 selecties van Kareem Abdul-Jabbar evenaarde, was het zijn eerste nederlaag als All Star-captain: 5-1.