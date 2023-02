Grote onbekende Mac McClung verrast op All-Star dunkcontest: bekijk zijn perfecte scores

McClung schreef zo meteen geschiedenis: hij is de eerste speler uit de G-League die meedoet én wint, maar ook de eerste Sixer die zijn naam op het dunkpalmares mag schrijven.



De spelverdeler van 1,88 meter speelde in zijn carrière nog maar 4 NBA-wedstrijden, maar stond al sinds zijn schooltijd bekend om zijn acrobatische dunks.



Hij opende zijn concours met een perfecte score: hij nam de bal die op de schouders lag van een man die zelf op de schouders van iemand anders zat, raakte met de bal het bord en dunkte hem achterwaarts binnen.



In de finale tegen Trey Murphy van de New Orleans Pelicans maakte McClung het verschil met een "540 dunk": hij trok het shirt van zijn middelbare school, Gate City, aan, liep aan, maakte een draaibeweging van 540 graden, knalde de bal in de basket en landde na 720 graden.



"It's over", maakte hij meteen met gebaren duidelijk. Het publiek ging uit de bol, de jury gaf hem weer een perfecte score.