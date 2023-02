Goedkope renners nodig voor je Sporza Wielermanager? Deze 10 koopjes kunnen van goudwaarde zijn

1. Pier-André Coté (Can/Human Powered Health): 2 miljoen

De Canadese kampioen boekte vorig jaar een mooie zege in de Grand Prix Criquielion en staat te boek als een sterke allrounder. In de tv-koersen zagen we Coté nog niet vaak aan het werk.

2. Milan Fretin (Bel/Flanders-Baloise): 2 miljoen

"Als er zaterdag in de Omloop een groep van 40 renners overblijft, verwachten we dat die namen nog aan boord zullen zijn."

Er zijn nog interessante koopjes bij Flanders-Baloise. "In de klassiekers verwachten we dat Jenno Berckmoes (3 miljoen) en Vito Braet (3 miljoen) een stap vooruit zullen zetten."

Zoek je nog een jonge Belg die er zich tussen zal smijten in de sprintkoersen? Dan is Milan Fretin de ideale man.

3. Thomas Gloag (GBr/Jumbo-Visma): 3 miljoen euro

De 21-jarige groeibriljant van Jumbo-Visma maakte dit jaar al sier in de Ronde van Valencia, waar hij 6e werd in het eindklassement.

Als je al een goedkope Ardennen-man in je ploeg wil droppen, is de Brit Thomas Gloag een interessante optie.

4. Romain Grégoire (Fra/Groupama-FDJ): 3 miljoen euro

5. Kim Heiduk (Dui/Ineos Grenadiers): 3 miljoen euro

De 22-jarige Heiduk is een hardrijder die goed de heuveltjes verteert. Geknipt voor de Vlaamse klassiekers. Al zal dat dit jaar vooral nog in een dienende rol zijn. Belangrijk is wel dat Heiduk meeprofiteert als een van zijn ploegmaten een klassieker wint. De Duitser krijgt dan 5 punten met de voorwaarde dat hij zelf aan de start stond van die koers. Je vindt die info terug in de spelregels van de Sporza Wielermanager .

6. Arne Marit (Bel/Intermarché-Circus-Wanty): 3 miljoen euro

Als neoprof legde Marit 2 jaar geleden Bryan Coquard en Elia Viviani op zijn boterham in de Grand Prix du Morbihan. Laat hij dit jaar ook zijn snelle benen zien in Vlaanderen?

7. Laurenz Rex (Bel/Intermarché-Circus-Wanty): 3 miljoen euro

"Ik hoop dat de mensen me weer massaal in hun ploegje opnemen. Ik ga zeker voor de punten rijden."

Laurenz Rex was vorig jaar een hype in de Wielermanager nadat zijn toenmalige ploegmakker Bas Tietema hem bewierookt had in onze podcast Kopman.

Het gevolg: Rex werd bijna evenveel gekozen als Wout van Aert.

Met de 16e plek in Waregem, 18e in Kuurne en 24e in Nokere leek de boomlange Rex klaar om te knallen in zijn droomkoers Parijs-Roubaix. Maar een val in Dwars door Vlaanderen gooide roet in het eten.

Vorige week etaleerde Rex zijn voorjaarsvorm in de 3e etappe van Ruta del Sol. Tim Wellens won die etappe, maar het was vooral Rex die in de finale meermaals aan de boom schudde. Een no-brainer voor je Sporza Wielermanager-ploeg?