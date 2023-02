Michael Somers debuteert op marathon met WK-limiet, Hanne Verbruggen mag naar WK én Spelen

Somers kwam met ambitie aan zijn eerste 42,195 kilometer, hij wilde onder de 2u10' duiken en zo de snelste Belgische debutant zijn. De limiet voor het WK deze zomer in Boedapest stond op 2u09'40", dat haalde de 27-jarige Somers met 9 seconden. Voor een olympisch ticket was 2u08'10" nodig.



De Belgische veldloopkampioen begon met veel lef onder de aangenaam warme Spaanse zon en kwam halverwege door in 1u04'17". Hij moest daar logischerwijze iets op toegeven in het tweede deel, maar de debutant hield meer dan degelijk stand en finishte met gebalde vuisten als 22e in 2u09'31".



Er liepen slechts 3 Belgen sneller een marathon: Bashir Abdi, Vincent Rousseau en Koen Naert. Abdi heeft het Belgisch record met 2u03'36" in Rotterdam 2021.