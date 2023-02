Aleia Hobbs is op 1 na snelste op 60m indoor na verbetering van Amerikaans record uit 1993

Hobbs was in Albuquerque (New Mexico) wel 1 honderdste sneller dan haar landgenote Gail Devers, die het Amerikaanse record - ook sinds 1993 - in handen had.



"Dit is ongelofelijk, ik ben zo dankbaar", reageerde de 26-jarige tot tranen toe bewogen Hobbs, die vorig jaar met de 4x100-ploeg het WK outdoor won.



"Ik wist dat voor de finale mijn start beter moest dan in de reeksen, toen ik niet goed vertrok. Ik wist dus wat te doen in het begin, waarna ik moest eindigen zoals ik gewoon ben."