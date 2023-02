Niet te stoppen: Tadej Pogacar klautert naar 3e ritzege in 4 dagen in Ruta del Sol

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) blijft de zeges aan elkaar rijgen. In de 4e etappe van de Ruta del Sol was hij de sterkste op een steile puist. Enric Mas (Movistar) stierf in het wiel van de Sloveen en werd 2e. Voor Pogacar is het zijn 3e zege in 4 etappes.