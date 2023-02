Timmy Simons ontmaskerd als 'Groot Licht' in The Masked Singer: "Weet nog altijd niet waarom ik ja zei"

Vorig jaar liet tennisster Yanina Wickmayer zich al verleiden tot deelname aan The Masked Singer, dit jaar wist de productie met Timmy Simons opnieuw een bekende figuur uit de sportwereld te strikken.



Door in zijn eerste aflevering "Dancing on my own" te zingen, kon Simons aanvankelijk nog overleven, maar na zijn versie van "Green green grass" van George Ezra was zijn liedje uit.

"Waarom ik ja gezegd heb om hieraan mee te doen? Ik weet het nog altijd niet", lacht de voormalige middenvelder van onder meer Club Brugge, PSV en de Rode Duivels.



"Het leek me een superidee en dat was het ook. Dit was níet normaal buiten mijn comfortzone, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik ben blij en trots dat ik heb durven te springen", zegt Simons, die vooral uitkeek naar de reactie van zijn kinderen.

Simons had zijn deelname namelijk zelfs voor zijn eigen gezin verzwegen. "Mijn dochter heeft me nog muziektips gegeven. Ze zal schrikken dat het voor The Masked Singer was."