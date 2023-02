Parijs-Roubaix stoft kasseistrook van Haspres af, voor de rest blijft parcours van 2023 ongewijzigd

Wielerliefhebbers kunnen de finale van Parijs-Roubaix dromen. Organisator ASO zorgt ervoor dat die dromen niet aangepast moeten worden, want de editie van 2023 is nagenoeg een copy paste van die van 2022.



Afscheid nemen we van 2 kasseistroken: die van Saint-Martin-sur-Ecaillon naar Haussy en die van Saulzoir naar Verchain-Maugré.



Aan de andere kant komt die van Haspres er weer bij. Weer, want tussen 2001 en 2004 werd de strook ook al aangedaan als vervanger voor die van Haveluy, even verderop.



De nieuwe strook krijgt nummer 21. Als je weet dat de nummers van de pavés in Roubaix aftellen, dan weet je dat de passage door Haspres wellicht geen cruciale rol zal spelen in het wedstrijdverloop. Na deze strook volgt nog bijna 140 kilometer wedstrijd.



Bij de vrouwen zijn er nóg minder veranderingen dan bij de mannen. Exact dezelfde 17 kasseistroken zullen ook in de editie van 2023 voor scherprechter moeten spelen.