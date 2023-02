FIA gaat F1-rijders dan toch niet "als schooljongens" behandelen over statements

Aanvankelijk had de FIA het reglement rond uitspraken door F1-rijders aangescherpt. De coureurs mochten zich voortaan pas uitspreken over persoonlijke, politieke of religieuze kwesties als de FIA daar vooraf toestemming voor had gegeven.

Na hevige kritiek van onder meer coureurs en mensenrechtenorganisaties lijkt de federatie nu concessies te doen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton had al laten weten zich te blijven uitspreken over zaken die hij belangrijk vindt.

Lando Norris zei dat de FIA de F1-rijders "als schooljongens" behandelt.

"Deelnemers kunnen voor, tijdens en na de internationale wedstrijd, in hun eigen ruimte, hun mening geven over elke politieke, religieuze of persoonlijke kwestie", zo staat nu in de richtlijnen.

"Dat kan zijn via sociale media, tijdens media-interviews en tijdens de FIA persconferentie in antwoord op directe vragen van geaccrediteerde journalisten."

De FIA zei ook bij wijze van uitzondering een coureur toestemming te kunnen geven om bij wedstrijdgerelateerde activiteiten iets te zeggen, wat normaal gesproken niet zou zijn toegestaan. Als ze zich niet aan de nieuwe regels houden, dreigen er straffen.