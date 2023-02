Wim Fissette wordt coach Billie Jean King Cup-team: "Dit stond al even op mijn lijstje"

Na het vertrek van Johan Van Herck slaat de tennisfederatie een nieuwe weg in met 2 nieuwe coaches: Wim Fissette voor de Billie Jean King Cup (vrouwen) en Steve Darcis als kapitein in de Daviscup (mannen). Voor beide heren is dit een wens dit in vervulling gaat. "We willen onze ervaring gebruiken", klinkt het bijna in koor.

Wim Fissette is niet de minste naam in het tenniscircuit. De 42-jarige Belg verdiende zijn sporen als coach van een handvol wereldtoppers. Fissette werkt al samen met onder meer Kim Clijsters, Naomi Osaka, Victoria Azarenka, Simona Halep en Angelique Kerber. Toch haalt Fissette zijn neus niet op voor de job als kapitein van het Belgische BJK-Cupteam. "Dit stond al langer op mijn lijstje. Toen de vraag kwam, was dit voor mij een makkelijke beslissing", bekent Fissette, die tonnen ervaring heeft. "Ik ken veel speelsters en ik heb ook verschillende speelsters en persoonlijkheden gecoacht. Ik heb ook geleerd om mijn coachingstijl aan te passen, dat is belangrijk in een team. Elke speelster is anders en verdient een individuele aanpak. Die ervaring zal mij zeker helpen."

Op dit moment is mijn grootste opdracht om de speelsters zo goed mogelijk te leren kennen. Wim Fissette

Hoe wil Fissette zijn stempel drukken? "Op dit moment is mijn grootste opdracht om de speelsters zo goed mogelijk te leren kennen. Wat zijn hun sterktes en zwaktes? Hoe ga ik hen aanpakken? Hoe ga ik hen coachen?", klinkt het. "Ik pas mijn coachingstijl individueel aan zodat de speelsters zo optimaal mogelijk kunnen presteren. Ik heb al met de meeste speelsters gesproken en veel geluisterd en ik heb gemerkt dat ze enthousiast zijn om voor hun land te spelen. Dat blijft toch iets speciaals." Over enkele weken volgt al de lastige trip naar het sterke Canada. "We zullen zien met welke spelers Canada aantreedt. Het wordt een stevige ontmoeting, maar ik geloof in ons team. We hebben veel variatie aan speelsters en speelstijlen en dat willen we uitspelen. We moeten uitgaan van onze eigen sterkte."

Darcis: "Hoopte ooit in deze positie te zitten"

De opvolger van Johan Van Herck bij de mannen is Steve Darcis. Voor iemand die tijdens zijn carrière de bijnaam "Mister Daviscup" kreeg, is deze job hem op het lijf geschreven. "Ik hoopte ooit op deze positie te zitten en hier zijn we dan", sprak Darcis niet zonder trots op de persconferentie. "Ik heb veel steunbetuigingen ontvangen en het doet me plezier om te horen dat erover gepraat wordt." "Ik had het graag in september samen met Johan Van Herck gedaan, want hij is een ongelooflijke kapitein en ik heb het van binnenuit meegemaakt. Twaalf jaar in het vak blijven, dat is niet iedereen gegeven."

We moeten zorgen dat de mayonaise pakt en dan kunnen we geweldige resultaten boeken. Steve Darcis

Darcis krijgt bij het Daviscupteam de steun van Ruben Bemelmans. "Ik ken Ruben al heel lang, we hebben samen gespeeld en we hebben min of meer dezelfde positie in onze federaties (verantwoordelijk voor de elites, nvdr.). We willen profiteren van onze ervaring als speler om het team naar het hoogste niveau te brengen", klinkt het. "Ik heb 4 coaches gehad: Steven Martens, Reginald Willems, Julien Hoferlin en Johan Van Herck. Vier grote voorbeelden met verschillende kwaliteiten. Ik zou zeggen dat als ik de lessen van Julien en Johan onthoud, het heel goed zal gaan." "We hebben jonge spelers die doorbreken en ervaren spelers. We moeten zorgen dat de mayonaise pakt en dan kunnen we geweldige resultaten boeken."