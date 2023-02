Ilan Van Wilder juicht in de Algarve, maar Magnus Cort komt er nog onderdoor

Veel vertrouwen bij Ineos in Tom Pidcock, die op weg naar en op de flanken van de Alto da Foia op de schouders van zijn teammaats naar boven werd gebracht.



Heel erg uitgedund raakte de groep niet, waardoor er nog veel kanshebbers waren voor de dagzege. Pidcock deemsterde in de finale weg, Ilan Van Wilder gooide bergop vroeg zijn kaarten op tafel.



Van Wilder leek heel wat azen en troeven te hebben om in zijn 4e profjaar ook zijn 1e zege op zak te steken. Maar helemaal op het einde viel hij wat stil en werd hij bovendien verraden door de weg, die nog een flauwe bocht naar links maakte.



Magnus Cort kreeg in het snuitje dat er misschien toch nog iets te rapen viel. Helemaal vanuit de achtergrond kwam hij nog opzetten, om net op tijd zijn wiel voor dat van Van Wilder te smijten. Dat 22-jarige renner van Soudal-Quick Step had dat zelf niet in de gaten, hij dacht al aan zijn zegegebaar.



De sprinters die gisteren de maat sloegen in de Algarve verdwenen allemaal uit de top van het klassement. De daguitslag is dan ook min of meer het klassement na 2 dagen.