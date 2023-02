Ervaringsdeskundigen Philipsen en Van Aert lachen met Van Wilder: "Maar ik juichte niet te vroeg"

Het was Wout van Aert die vorig jaar de estafette in gang zette, door in de Dauphiné te vroeg te juichen. Toen Alberto Bettiol een week later hetzelfde overkwam in Zwitserland (hij wist niet dat er nog iemand voorop reed) reageerde Van Aert op Twitter met "ik geef de fakkel door aan jou, Alberto."

Bettiol hoefde niet lang te wachten om op zijn beurt het stokje af te geven, want Jasper Philipsen overkwam in de Tour van 2022 krek hetzelfde, want hij wist niet dat Van Aert al binnen was.



"Ik geef het stokje nu door aan een andere Belg, welkom in de club!", verwijst Philipsen naar de schlemiel van de dag in de Algarve, Ilan Van Wilder. "Het kan de beste overkomen", doet Van Aert er nog een schepje bovenop.

Van Wilder zelf is vrij nuchter over zijn voorbarige viering: "Ik dacht dat ik won, maar ik denk niet dat ik te vroeg ging juichen. Ik heb dat pas na de finishlijn gedaan. Uiteindelijk word ik nog geklopt met een bandbreedte. Jammer, maar wat kan ik eraan doen?"