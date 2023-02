Hoe zorg je ervoor dat "Start 2 Run" niet verzandt in "Stop 2 Run"?

Hardlopen - of joggen, als je niet zo hard gaat – is wellicht de meest laagdrempelige sport die er is. Iedereen doet het op zijn eigen niveau, het kan dicht bij huis en veel materiaal heb je niet nodig. Je kan er dus meteen aan beginnen. Al doe je dat beter met wat begeleiding, in een atletiekclub bijvoorbeeld.

Start 2 Run

De Vlaamse Atletiekliga (VAL) organiseert naast competitiesport ook heel wat loopactiviteiten voor recreanten. Eén van die initiatieven is Start 2 Run, die beginners stap voor stap klaarstoomt voor 5 km onafgebroken lopen. In 2022 organiseerden 54 van de 90 aangesloten clubs in Vlaanderen een startreeks, samen goed voor meer dan 4000 deelnemers.

Vijf kilometer lopen zonder pauzes is voor iedereen haalbaar en schrikt dus niemand af Paula Vanhoovels, Vlaamse Atletiekliga

Paula Vanhoovels van de VAL verklaart het succes: “Start 2 Run is een ideale formule om recreanten te laten kennismaken met hardlopen. Je bouwt rustig op naar je eerste doel: 5 km lopen zonder pauzes. Dat is voor iedereen haalbaar en schrikt dus niemand af.”

“Daarnaast heb je het sociale aspect: als je deel uitmaakt van een groep wil je de anderen niet in de steek laten. Mis je toch een paar trainingen, dan overtuigen je loopmaatjes je wel om de draad weer op te pikken.” Bij Peter Convens, voorzitter van Jogging & Marathon Team Mol (JMT), klinkt eenzelfde geluid: “Het lopen in groep, de peptalk van de andere lopers, een babbeltje slaan: dat werkt allemaal motiverend. En we laten niemand achter, want er blijft altijd iemand bij de laatste loper.”

Beter in een club dan solo

Toch zit het grootste voordeel elders, zegt Paula Vanhoovels: “Elk jaar beginnen duizenden mensen op eigen houtje te lopen. Gevolg: ze lopen te hard van stapel, blesseren zich en belanden in het sukkelstraatje. Daarom staan alle initiatiereeksen in onze clubs onder begeleiding van een gediplomeerde hardloopcoach. Zij schenken veel aandacht aan blessurepreventie, veilig sporten, voeding…"

Wie op eigen houtje begint, loopt vaak te hard van stapel, blesseert zich en belandt in het sukkelstraatje Paula Vanhoovels, Vlaamse Atletiekliga

"Je kan ook altijd terecht bij je coach met vragen over fysieke ongemakken, je materiaal, enz. Wie alleen op pad gaat, heeft geen klankbord en niemand die zijn vorderingen monitort. Wil je opbouwen op lange termijn? Klop dan aan bij een atletiekclub."

De VAL zet bewust in op kwalitatieve loopbegeleiding in de clubs: "Al onze lesgevers hebben een diploma Initiator Running bij de Vlaamse Trainersschool. Daarnaast richten we zelf de basisopleiding co-runner in, een heel praktijkgerichte cursus van 8 uur. Als co-runner ben je eigenlijk een soort sportbuddy met basiskennis van de belangrijkste looptechnische principes, preventieve oefeningen, ... Clubs zetten ze vooral in bij hun loopgroepen.”



Jogging & Marathon Team Mol

Doorstomen naar 10 km of meer

Wie die eerste 5 km heeft afgevinkt, heeft allicht honger naar meer? “Van die 4000 starters blijft maar een klein percentage hangen bij de club”, is Paula Vanhoovels voorzichtig. “We proberen deelnemers wel te stimuleren om langdurig actief te blijven, maar bij de meesten is dat niet het primaire doel. Vaak organiseert een club een vervolgsessie die naar 10 of 15 km toewerkt. Wie ook die tweede reeks heeft afgewerkt, sluit wel vaker aan bij de club.” Bij JMT in Mol kunnen ze daar volgens Peter Convens van meespreken: “In oktober begonnen wij met een reeks naar 5 km. In december volgt dan de doorstartcursus naar 10 km. Wie die reeks afwerkt, is meestal echt vertrokken. De laatste jaren stromen hieruit 15 tot 20 deelnemers door naar de club.”

Stilaan starten de reeksen Start 2 Run in de VAL-clubs weer op. Bekijk hier het huidige aanbod, dat de komende weken zeker nog toeneemt.



Loopgroepen voor elk niveau

Sluit je uiteindelijk aan bij een club, dan ben je niet verplicht wedstrijden te lopen. De meeste clubs van de VAL werken met verschillende loopgroepen voor recreanten, zowel qua tempo als qua doelafstand. “Onze club telt zo’n 15 niveaugroepjes”, zegt Peter Convens. “De meest toegankelijke groep loopt 8 km in iets meer dan een uur. De snelste groep traint voor een marathon onder 2,5 uur. Ook voor alle niveaus daartussen bieden wij looptrainingen aan.” “Elk voor- en najaar kiezen de leden een doel, waar onze trainer dan schema’s voor opstelt. Dit voorjaar lopen we drie afstanden in Gent. In het najaar staat de marathon van Eindhoven op ons programma, al kan je daar ook voor 5, 10 of 21 km kiezen. En eind oktober lopen we de halve marathon in Valencia.”



Recreanten lopen in clubverband ook grote wedstrijden als de marathon van Berlijn.

Wat wil jij als loper (in spe)?