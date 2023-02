Geen clubrecord voor Vincent Kompany: Watford maakt einde aan indrukwekkende zegereeks van Burnley

Burnley is de trotse leider in The Championship en reeg de overwinningen de voorbije maanden aan elkaar.

Met een 11e competitiezege op een rij kon coach Vincent Kompany vanavond een clubrecord vestigen met Burnley. Maar Watford (6e in de stand) wou daar een stokje voor steken.

Op het halfuur moest Burnley plots achtervolgen na een goal van de Braziliaanse spits Joao Pedro.

Een eerste thuisnederlaag hing in de lucht voor Kompany en co. Maar in de 5e minuut van de extra tijd bezorgde Obafemi Burnley toch nog de bevrijdende 1-1-gelijkmaker.

In de stand telt leider Burnley 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United, dat wel 1 match minder heeft gespeeld.