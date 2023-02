Ook Casper Pedersen schenkt zijn nieuwe werkgever Soudal-Quick Step snel een zege

De Figueira Champions Classic is een nieuwkomer op de UCI-kalender en voor de eersteling kon de organisatie 6 WorldTour-teams verleiden.



Zoals verwacht waren het de kleinere Portugese teams die de openingsfase mochten kleuren. Geleidelijk aan namen de grote blokken het over. Quinten Hermans en Rune Herregodts wisten in een groepje met onder meer Rémi Cavagna weg te rijden.



Cavagna en Herregodts maakten de sterkste indruk, maar onder impuls van EF-EasyPost kwam er toch nog een handjevol renners terug. Zo ook Casper Pedersen, de ploeggenoot van Cavagna. Het was hij die een onvermoeibare Herregodts van de zege hield.



Voor winnaar Pedersen was het nog maar de 3e koersdag in het shirt van Soudal-Quick Step. De voorbije jaren reed de 26-jarige Deen voor DSM en voorganger Sunweb. In 2020 boekte hij met Parijs-Tours zijn grootste zege.