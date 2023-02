Fem van Empel kortte vakantie in op advies van Paul Herygers (die ook nog wat beleggingsadvies geeft)

Fem van Empel was eigenlijk van plan om er na haar wereldtitel in Hoogerheide een punt achter te zetten. De Nederlandse was zelfs al op vakantie naar Marokko getrokken.



Maar die vakantie werd ingekort en daar had (onder meer) Paul Herygers iets mee te maken. "Haal haar terug uit vakantie", had hij eerder deze week al gesuggereerd, zodat ze in Lille (waar Herygers thuis is) zou kunnen rijden én haar eerste plaats in de X²O-trofee niet zou verliezen.



Het is vooral dat laatste dat de doorslag gaf voor Herygers. "De sleutel is voor mij: opvoeding. En ik vind dat je niet zomaar centen weggooit. Die ga je je hele leven tekortkomen", zegt de Sporza-commentator.



"30.000 euro (wat Van Empel zou krijgen voor eindwinst van de X²O-trofee), daar kun je een stuk grond mee kopen. Of een nieuw dak laten leggen. Of je koopt een halve hectare weiland."

"In ieder geval, koop er geen auto mee", geeft Herygers ook nog wat beleggingsadvies. "Die auto verliest sowieso zijn waarde, al die andere zaken niet. Enfin, je mag dat geld niet laten liggen."



Dat deed Van Empel niet. Ze won in Lille en breidde haar voorsprong in de X²O-trofee nog wat uit.