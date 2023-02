Nicolò Zaniolo maakt gebaar met rugnummer 17, maar Gala-aanhang spuwt op transfersom

Nicolò Zaniolo is een speler met een handleiding, maar het woelwater probeerde zich meteen in de gunst van de Galatasaray-aanhang te spelen bij het uitkiezen van zijn rugnummer.

Een shirtje met rugnummer 8 lag voor de hand, maar Zaniolo ging voor 17. Dat doet hij ter ere van Muhammed Emin Ozkan, een 17-jarig slachtoffer van de aardbeving van begin deze week.

De 17-jarige Ozkan was een vurige fan van Galatasaray en was in de wolken met de (nakende) transfer van Zaniolo. "Breng ons naar de Champions League", had hij geschreven.

Zaniolo stak kort na zijn landing in Istanbul meteen de handen uit de mouwen bij het verdelen van hulpgoederen en gaf aan dat "iedereen samen sterker zal zijn dan voordien".

De clubleiding had aan Zaniolo nog laten verstaan dat hij normaal zou zijn omstuwd door tienduizenden supporters op de luchthaven, maar datzelfde bestuur had er bij de eigen fans op aangedrongen om de uitbundigheid thuis te laten door de crisissituatie in het land.

Al worden Galatasaray en Zaniolo op sociale media door de eigen aanhang stevig op de korrel genomen: is het in deze context aanvaardbaar dat een voetbalclub 30 miljoen euro betaalt voor een speler, geld dat besteed kon worden aan de slachtoffers?

Of hoe Zaniolo en controverse elkaar altijd lijken aan te trekken.