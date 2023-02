Galatasaray verlost AS Roma van woelwater Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo stond in zijn jeugdjaren - al is hij nog altijd maar 23 jaar - in het boekje van heel wat topclubs, maar de carrière van de flamboyante Italiaan bloeit niet zoals werd verwacht.

Zaniolo belandde in 2018 bij Roma, dat hem weggeplukt had bij Inter als pasmunt in de transfer van Radja Nainggolan.

De flamboyante middenvelder werd er na een rooskleurig begin echter afgeremd door zware blessures en met José Mourinho boterde het geenszins.

In de finale van de Conference League was hij de matchwinnaar, maar Zaniolo lag de jongste maanden op ramkoers met zijn Portugese coach.

De Roma-fans hadden het op het enfant terrible gemunt, maar Zaniolo was bijzonder kieskeurig tijdens de mercato.

In Turkije was de transfermarkt nog open en Galatasaray heeft beide partijen een plezier gedaan.

Hij tekent voor 4,5 jaar, maar houdt met een beperkte afkoopsom in zijn contract alle opties voor zijn toekomst open.