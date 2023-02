Lotte Lie schiet met scherp en eindigt 21e in de sprint op WK biatlon

Lotte Lie maakt op het WK haar comeback na een coronabesmetting en kan haar conditionele achterstand niet verstoppen. Maar op de schietbaan presteert ze als een Zwitsers uurwerk.

Net als in de gemengde aflossing schoot Lie ook in de sprint met scherp, zo moest ze niet de strafronde in. Na haar tweede foutloze schietbeurt liet ze de 16e tijd noteren, op weg naar de finish gaf ze nog enkele plaatsjes prijs: 21e.

De 21-jarige Maya Cloetens maakte haar individuele debuut op een WK, maar was blijkbaar niet onder de indruk van de omstandigheden en het vocale Duitse publiek.

Ook Cloetens maakte geen schietfout, maar onze jonge landgenote had duidelijk meer tijd nodig om 2 keer 5 juiste treffers te produceren. Cloetens eindigde op de 38e plaats op bijna 2 minuten van de winnares.

Dat was Denise Herrmann-Wick. Voor eigen publiek had de Duitse een kleine voorsprong op de Zweedse Hanna Öberg. Een landgenote van Öberg, Linn Persson mocht als derde op het podium.

Dankzij hun 21e en 38e plaats mogen Lie en Cloetens zondag deelnemen aan de achtervolging (10 km met 4 schietbeurten). Ze starten dan met respectievelijk 1'30" (Lie) en 1'52" (Cloetens) achterstand op Herrmann-Wick.