Jarige Julie Vanloo houdt gsm verkeerd tijdens MNM-gesprek: "Ik ben er niet op vooruitgegaan"

Naar aanleiding van haar dertigste verjaardag was Julie Vanloo te gast bij "Kawtar en Keyaert" op MNM. De Belgian Cat vertelde hen over haar verjaardagsfeestje, de kwalificatie voor het EK en de nieuwe bondscoach. Er werd ook gegrapt over het vreemde beeld op de livestream en de toeterende Cats in de achtergrond.