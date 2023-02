Verbijstering na amateuristische taferelen tijdens EK-kwalificatie Belgian Cats: "Publiek kon hijgen in hun nek"

"De mensen zaten écht vlak achter de speelsters. Te hijgen in hun nek. Gelukkig was het publiek er sportief."

De Belgische speelsters en de staf geloofden hun eigen ogen niet, toen ze de dag voordien kwamen trainen in het zaaltje nabij het Duitse Wolfenbüttel. "Ze vroegen - denkende dat ze in de trainingszaal stonden - waar de échte zaal was. De verwondering dat dit op internationaal niveau nog kan, was dan ook groot."



Na de gewonnen wedstrijd reageerde Meesseman toch eerder melancholisch over de setting. "Voor mij brengt het me terug naar mijn roots in Ieper, waar het allemaal begonnen is. Het is persoonlijker en heeft zeker iets", vertelde de MVP van de avond.