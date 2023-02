Hein Vanhaezebrouck zet jeugd uit de wind: "Ze weten dat het niet over hen ging"

"Ik denk dat ik de coach ben die de meeste jeugdspelers in het eerste elftal gebracht heeft in de geschiedenis van deze club. Al zal Jan Boskamp misschien iets anders zeggen. (lacht)"

"Als de jeugd goed geluisterd heeft, dan zullen ze gehoord hebben dat het niet over hen ging. Veel zorgen maak ik mij daar niet over. Ik ken hen, zij kennen mij."

Maar is zijn uithaal dan niet hard aangekomen bij de jeugd? Daar ging Vanhaezebrouck wel op in.

"Laat ons hopen dat we daar verder mee kunnen doen om alles te realiseren wat nodig is om ook volgend jaar over een goed elftal te beschikken."

Heeft het bestuur gereageerd, was de logische vraag in de Gentse perszaal? "We hebben een constructief gesprek gehad over alle uitdagingen die deze club te wachten staan", klonk het behoorlijk zakelijk bij de trainer.

Smalle kern brengt Gent in de problemen: "Dat is de fout van niemand"

Vorige week was de Gentse kern helemaal gekrompen door een waslijst aan afwezigen en moesten er twee doelmannen op de bank plaatsnemen. Is er deze week beterschap?

"Neen, ik vrees van niet. Van de afwezigen keert niemand terug. Aanwinst Gift Orban is speelgerechtigd, Darko Lemajic is uitgevallen met een scheur in zijn adductoren. Spijtig, want hij was onze joker."

Zelfs op training blijft het puzzelen. "Profspelers moeten elkaar kunnen challengen en helaas is dat al het hele jaar niet het geval. Zelden kon ik een match 11 tegen 11 organiseren."

"We hebben bewust gekozen voor een kleinere kern in de hoop dat we niet te veel blessures zouden hebben. Maar er waren risicogevallen en we hebben pech gehad. Als je dan kiest voor een minder brede kern, dan komt dat dubbel zo hard aan."

"Dat is de fout van niemand", klonkt het opvallend mild. "Dat is Murphy. Die staat om de hoek en zorgt ervoor dat er dingen gebeuren die je niet verwacht had."

Betreurt de Gentse coach dan de keuze van kwaliteit boven kwantiteit? "Neen, daar sta ik zelf achter. Het gaat mij niet om 25 transfers, wel om de juiste transfers. Dat moet het motto zijn van alle clubs."

"Je moet geen transfers doen om transfers te doen. We hebben het heel goed gedaan en we hebben er weinig naast gezeten."