Slechts 3 Belgische atleten verzamelden al meer medailles dan Kopecky: "Het toont haar impact aan"

Lotte Kopecky, de koningin van de kampioenschappen. Onze landgenote verzekerde zich in het omnium op het EK baanwielrennen al van haar 13e medaille op een titeltoernooi. Kopecky klimt zo stelselmatig op in het klassement van Belgische veelvraten in een olympische sport. "En de meet is nog lang niet in zicht", kadert commentator Renaat Schotte.