Belgen gaan sneller en sneller in ploegenachtervolging: "Op WK nog dichter bij toplanden komen"

"12 maanden geleden waren we al blij als we vlot onder de 4 minuten gingen. Nu zijn we al richting de 3'50" aan het kijken."



Bondscoach Kenny De Ketele is trots op zijn jonge snaken van de ploegenachtervolging. Op het EK doken ze met een chrono van 3'51"482 bijna 1 seconde onder het Belgische record.

Thibaut Bernard (20), Tuur Dens (22), Gianluca Pollefliet (21) en Noah Vandenbranden (20) zijn allemaal nog piepjong en branden van ambitie.



"Het kan zeker nog iets beter", zegt Tuur Dens. "In de winter was onze voorbereiding niet helemaal op de ploegenachtervolging gericht. Want onze wegploeg verlangt van ons dat we ook lange duurtrainingen doen om ook op de weg te presteren."



"Naar het WK in Glasgow (in augustus) kunnen we nog meer pieken en ons specifieker voorbereiden."

"We zullen dan ook een half jaar ouder zijn. Daar ligt onze grootste progressie, omdat we allemaal nog zo jong zijn. Het is ongelooflijk dat we op deze leeftijd al op dit niveau meespelen."