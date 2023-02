Weer akkefietje tussen Sweeck en kamp-Pauwels Sauzen, Vanthourenhout wint in Maldegem

Sweeck kreeg in de slotfase echter weer het gezelschap van Iserbyt en Vanthourenhout. Net voor de materiaalpost belandde Iserbyt in de dranghekken na een duel met Sweeck.

Met onder meer Laurens Sweeck waren er kapers op de kust. Hij zat aanvankelijk in de tang, maar hij leek de sterkste ploeg alsnog een pad in de korf te zetten nadat Iserbyt zijn bonus was kwijtgespeeld.

Uitslag Parkcross:

Iserbyt: "Sweeck heeft me in de dranghekken gereden"

"Wij proberen het ploegenspel te spelen op een manier waarop we niemand hinderen. Laurens gaat er dan misschien net wat over."

"Ik vind het jammer wat er de laatste weken allemaal aan het gebeuren is. Wat er in Otegem (na het BK) is gebeurd, vond ik er een beetje over."

Laurens Sweeck: "Dingen die nu eenmaal gebeuren"

Wat heeft Laurens Sweeck te vertellen over het onderonsje met Eli Iserbyt? "Er was een duel in volle wedstrijd en in volle finale met Iserbyt", stelde Sweeck. "Meer kan ik hierover niet zeggen. In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal. Simpel. Niet meer, niet minder."

"Eli was halverwege in de aanval getrokken. Ik zat in de tang bij de mannen van zijn team, Vanthourenhout en Kamp. Maar Iserbyt maakte een foutje in de zandbak. Toen kon ik de kloof dichten."

"Ik hield niet in en ging door op mijn elan en zette meteen de aanval in. Die demarrage kostte me enorm veel krachten en ik heb alles bekocht in de laatste ronde. Toen slaagde Vanthourenhout er nog in om naar de leiding te rijden. Ik moest tevreden zijn met de tweede plaats."