Van Maldegem tot Oostmalle: dit zijn de resterende veldritten na het WK

Woensdag 8 februari: Maldegem (losse cross)

De veldrit in Maldegem is geen klassementscross. Bij de mannen staat er met Eli Iserbyt , Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck schoon volk aan de start, bij de vrouwen ontbreken de Nederlandse toppers en kunnen de Belgische vrouwen hun slag slaan.

De focus van Mathieu van der Poel en Wout van Aert ligt nu helemaal op hun voorjaar op de weg. Eind deze week vertrekken ze op stage, de laatste opstap naar hun entree op de weg in de Strade Bianche op zaterdag 4 maart.

Eli Iserbyt werd zondag 3e in Hoogerheide.

Zaterdag 11 februari: Middelkerke (Superprestige): samenvatting bij Sporza

Zaterdag kunt u om 17.25 u op Eén kijken naar een samenvatting van de Noordzeecross in Middelkerke.

Mathematisch kunnen de Nederlanders nog tot troonsafstand gedwongen worden, maar de bonus op de eerste achtervolgers is al bij al vrij comfortabel.

Bij de mannen voert Lars van der Haar het klassement aan, bij de vrouwen is Ceylin del Carmen Alvarado de prima donna.

Het voorlaatste dubbele weekend van het veldritseizoen begint met de cross in Middelkerke, de afsluiter van de Superprestige.

Zondag 12 februari: Lille (X²O-Trofee): live bij Sporza

De Wereldbeker is al ingeblikt en de Superprestige eindigt zaterdag op het strand van Middelkerke, maar de X²O-Trofee heeft nog twee badeenden in de aanbieding. Met de Krawatencross in Lille wordt zondag de voorlaatste manche georganiseerd.

Bij de mannen zijn de rollen omgedraaid in dit klassement: Eli Iserbyt is de prooi, Lars van der Haar de jager. Het gaat om een rangschikking op basis van tijd en de Nederlander legt zijn prioriteit bij de eindzege in de Superprestige.

Bij de vrouwen is Fem van Empel ondanks een verhakkeld programma als het ware aan de leiding "gesukkeld", maar de Nederlandse leek die koppositie af te staan.

Ze zou na Hoogerheide haar crossfiets opbergen, maar de kersverse wereldkampioene heeft zich toch laten verleiden tot een laatste hoofdstuk in de X²O-Trofee. Ze rijdt zondag in Lille en op zondag 19 februari in Brussel.

Zondag kunt u vanaf 13.35 u op Eén kijken naar een rechtstreeks verslag van de cross bij de vrouwen en de mannen.