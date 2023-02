Legendarische bondscoach van Kroatië Miroslav Blazevic (87) overleden

"De voetbalfamilie heeft vandaag de trainer van alle trainers verloren", tweette de Kroatische voetbalbond woensdagochtend. Bij Blazevic werd in 2011 kanker vastgesteld. Twee dagen voor zijn 88e verjaardag verloor hij de strijd met de ziekte.

Blazevic was als voetballer actief bij onder meer Lokomotiva en Dinamo Zagreb. Meteen na zijn spelerscarrière ging de Kroaat aan de slag als coach. Hij behaalde successen in Zwitserland met Sion en Grashopper, in Kroatië met Hajduk Split en Dinamo Zagreb en in Bosnië met Sloboda Tuzla.

Het hoogtepunt van zijn carrière kende Blazevic als bondscoach van Kroatië, waar hij actief was van 1994 tot 2000. Kroatië verraste op het WK van 1998 de wereld met een derde plaats. Ook Blazevic viel op door de politiepet die hij droeg om hulde te brengen aan de Franse agent Daniel Nivel. Die werd voor de kwartfinale tussen Duitsland en Kroatië zwaar toegetakeld door hooligans.

Blazevic was later als clubcoach nog actief in Frankrijk, Griekenland, China, Iran, Slovenië en Bosnië en trainde de nationale ploegen van Zwitserland, Iran en Bosnië en de Chinese olympische ploeg.