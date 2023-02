Ben Broeders verbetert zijn eigen Belgisch record in het polsstokspringen

Vorige week kwam Ben Broeders al in de buurt van het Belgisch record op een toernooi georganiseerd door Mondo Duplantis.



Broeders is sinds oktober trainingsmakker van het Zweedse atletiekfenomeen en dat werpt nu al zijn vruchten af.

In een indoor atletiekevent in Torun (Polen) zweefde Broeders bij zijn tweede poging over 5,82 meter. Dat is 2 centimeter meer dan het Belgische record, dat hij 3 jaar geleden zelf had gesprongen in Liévin (Frankrijk).

Broeders waagde vanavond ook nog zijn kans op 5m87, maar dat was nog net iets te hoog gegrepen.

Het grote doel van Broeders deze winter is het EK indoor in Istanbul volgend maand.