5 vragen aan Renaat Schotte over het EK baanwielrennen, het succesvolste ooit voor België?

1. Waarom valt het EK vlak voor het wielervoorjaar?

Februari wordt de nieuwe vaste datum voor het EK baanwielrennen. Vroeger stond het EK gepland in oktober, maar daar neemt het WK die plaats in, zij het pas vanaf 2024.



Deze nieuwe datum zorgt ervoor dat de renners die straks ook in het voorjaar op de weg willen scoren een andere voorbereiding moeten zoeken. Zo waren Filippo Ganna en Elia Viviani vorige maand al aan het werk in de Ronde van San Juan. Ik denk dat het nog net kan om top te zijn op dit EK en vervolgens ook te kunnen pieken naar het voorjaar.



Chapeau voor de Belgische federatie dat ze durven te investeren in de teamsprint bij de vrouwen. Renaat Schotte

2. Wordt België plots een sprintnatie?

Het is voor het eerst dat ik een Belgische vrouwenploeg zal zien op de teamsprint, daar ben ik zéér benieuwd naar. In 2015 waren Nicky Degrendele en Catherine Wernimont er al bij, maar toen was de teamsprint bij de vrouwen nog met twee, nu is dat met drie.



Voor deze teamsprint rekent België op sterkhouder Degrendele, aangevuld met de jonge talenten Julie Nicolaes en Valerie Jenaer. Die laatste heeft een verleden in het ijshockey, roeien en bobslee. Ook de nummer 4, Elke Vanhoof, maakt een (tijdelijke) overstap, want zij is vooral bekend als BMX'ster.



De Belgen beginnen vanaf 0 met dit project, dit is hun allereerste wedstrijd ooit. Er doen 9 landen mee aan de kwalificaties en als ze niet laatste worden en dus die kwalificaties overleven, mogen we dat al een succes noemen.



Ik moet wel zeggen: chapeau voor de Belgische wielerfederatie dat ze in dit project willen investeren. Want ze weten als ze dit écht van de grond willen krijgen, dat ze dan ook zullen moeten deelnemen aan de Nations Cup-wedstrijden, die vaak op een verre bestemming zijn. De prestaties op dit EK zullen bepalen of er verder in dit project geïnvesteerd wordt.

Nicky Degrendele

3. Breekt de achtervolgingsploeg opnieuw het BR?

De teamsprint bij de vrouwen heeft een gigantisch mirakel nodig om zich voor de Olympische Spelen in Parijs, in 2024, te plaatsen. Zij mikken eerder op LA. Voor de achtervolgingsploeg bij de mannen ligt dat anders.



Het Belgische kwartet heeft de voorbije maanden telkens het Belgische record verbeterd en ook nu is dat opnieuw een must. Het voordeel van de achtervolging is dat dat 'maakbaar' is. Door hard te werken, kun je grote stappen vooruitzetten.



De selectie voor Grenchen bestaat deze keer uit Tuur Dens, Noah Vandenbranden, Gianluca Pollefliet, Thibault Bernard en Brem Deman. Het opmerkelijke is dat een aantal van die jongens ook op de weg goed uit de voeten zou kunnen. Alleen kiezen ze resoluut voor de piste, ook al weten ze dat ze daar eigenlijk geen rotte frank mee kunnen verdienen.

De Belgische achtervolgingsploeg

4. Wat mogen we verwachten van Lotte Kopecky?

Ook op dit EK zullen weer vele Belgische ogen op Lotte Kopecky gericht zijn. In 2022 won ze zowel op het EK als WK twee gouden medailles. Nu neemt ze deel aan het omnium, de afvalling en de ploegkoers (met Shari Bossuyt).



De status van Kopecky is de voorbije jaren zo gegroeid dat je mag zeggen dat ze enkel tevreden mag zijn met nieuwe titels. Al zal het ook niet zo zijn dat we haar zullen afrekenen, mocht dat niet gebeuren.



Tijdens de voorstelling van haar ploeg SD Worx zagen we dat ze heel scherp staat. Dat hoeft niet per se een nadeel te zijn voor de piste. Het belangrijkste is dat ze nog altijd diezelfde vermogens kan trappen.

Lotte Kopecky, scherper dan ooit

5. Wordt dit het succesvolste EK ooit voor België?

Op het vorige EK haalde België 5 medailles, waarvan 2 gouden. In 2016 kwam ons land met 6 plakken naar huis, zij het maar 1 keer goud. Het is goed mogelijk dat Grenchen het meest succesvolle EK ooit wordt voor België. Ik ben blij om te zeggen dat we met Lotte Kopecky een vrouw hebben die deze Belgische selectie aanvoert. Daarnaast hebben we met onder meer Shari Bossuyt (scratch en puntenkoers), Jules Hesters (afvalling), Tuur Dens (scratch), Lindsay De Vylder (omnium), Fabio Van den Bossche (puntenkoers) en onze twee duo's voor de ploegkoers nog heel wat medaillekansen.



Met 16 deelnemers is dit sowieso de meest uitgebreide Belgische selectie voor een EK baanwielrennen. Dat is voor een groot deel de verdienste van de twee bondscoaches - Kenny De Ketele en Tim Carswell - die duidelijke een nieuw elan hebben gegeven aan de baansport in ons land. Maar: omdat dit EK de start is van de olympische selectieperiode komen zowat alle landen au grand complet naar Zwitserland. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke opdracht voor de Belgen. Renaat Schotte