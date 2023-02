Zorgt hij voor de kentering? Zlatan Ibrahimovic werkt volledige groepstraining af bij Milan

Zlatan Ibrahimovic stond voor het laatst op een veld in de titelmatch van Milan, vorig jaar in mei. Hierna ging hij onder het mes om zijn aanhoudende knieprobleem aan te pakken.



Dat probleem had er ook voor gezorgd dat hij na Nieuwjaar vorig jaar eigenlijk slechts een figurantenrol had. Zijn laatste officiële doelpunt dateert zelfs al van 9 januari 2022.



Maar ondanks zijn 41 lentes is Ibrahimovic gebeten om toch nog een laatste keer terug te keren. Dinsdag kon hij voor het eerst een volledige training afwerken met de groep, een comeback lijkt dus nabij.



Dat zou mogelijk vrijdag al kunnen gebeuren, wanneer Milan Torino ontvangt. Of misschien is het wel een comeback door de grote poort, in de Champions League tegen Tottenham?



In ieder geval, Milan kan alle hulp gebruiken, want de laatste tijd draait het vierkant. Afgelopen weekend verloor het al voor de 4e keer op een rij.