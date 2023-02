Viki De Cremer ref in profvoetbal: "Hard voor gewerkt, is mij niet op plateautje gegeven"

De Cremer is al jaren een vaste waarde in het vrouwenvoetbal, de FIFA-scheidsrechter zal op zaterdag als 4e official debuteren in Deinze-RSCA Futures in de Challenger Pro League, de Belgische tweede klasse.



De bond presenteert haar als eerste vrouwelijke ref in het profvoetbal, maar er gingen haar alvast een aantal assistent-scheidsrechters vooraf. Toch schrijft ze een beetje geschiedenis. "Maar dat is nog niet doorgedrongen. Ik was heel blij, toen ik het hoorde. Het moet nog even binnenkomen."



"Het is een unieke ervaring, die me zeker ook ten goede zal komen in mijn eigen arbitrage."