Het sprookje van WK-revelatie Gerben Kuypers: "Het was doorbreken of stoppen met koersen"

Met een pakje frieten met mayonaise, een Bicky Burger, een Cervela en een frikandel heeft Gerben Kuypers gisterenavond zijn fantastische prestatie op het WK veldrijden gevierd.

"Ik heb de wedstrijd voor het slapengaan nog eens herbekeken. Dat de commentatoren zo positief zijn over mij, doet me enorm veel deugd", zegt de revelatie van het WK. "Het blijft wel raar om mezelf op tv te zien."

Gerben Kuypers was bij het begin van het seizoen nog een B-crosser. De kans was groot dat hij na deze winter de fiets definitief aan de haak zou hangen.

"Papa had me bij het begin van het seizoen gezegd dat dit het seizoen van de waarheid moest worden. "We steunen je graag", zei papa. "Maar we kunnen niet blijven duizenden euro's betalen.""

"Dit seizoen zal je voor uitschieters moeten zorgen zodat je opgevist wordt door een team. Anders zal je moeten stoppen met koersen."

Kuypers stopte begin december met zijn werk in de vleesfabriek om 2 maanden lang alles te zetten op de cross.



En met succes. Op 10 december pakte hij uit met winst in Essen. Daarna ontpopte de amateur-veldrijder zich tot een vaste waarde in de top 10 van de klassementscrossen.

"Plots kreeg ik aanbiedingen van alle grote veldritteams. Ik wist niet wat me overkwam."