"Lotto-Dstny zou Arnaud De Lie nu al moeten betalen om hem niet kwijt te geraken"

7 koersdagen en 3 zeges: met zo'n rapport hoeft Arnaud De Lie niet te melken. Het goudhaantje van Lotto-Dstny imponeerde vorige week in de Ster van Bessèges met twee ritzeges.

"Die eerste ritwinst was al straf: hij kwam vanuit het wiel van Mads Pedersen, een wereldrenner", vertelde José De Cauwer gisteren in De Tribune.

"Maar die 3e etappe was nog straffer: er bleven nog 30 renners over en hij was er nog bij. We dachten dat hij een pure sprinter was, maar De Lie is veel meer dan dat."

De superlatieven vliegen ons dan ook om de oren. "Twee jaar geleden zei Wim Vansevenant (ex-renner en vader van Mauri) mij: "Ik heb er eentje gezien bij de junioren en hij wordt wereldklasse.""

"Ik ben hem dan beginnen te volgen. We kennen hem sinds vorig jaar echt en het is alsof hij nog beter geworden is. Je ziet ook dat hij al wat scherper staat."

"Er kan nog zoveel bij. Hij zal ons nog verrassen, zelfs nu al in het voorjaar."