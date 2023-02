De slotwoorden van tenoren Van Aert en Van der Poel: "Het rondje is niet meer te vergelijken met gisteren"

Wout van Aert: "Ik heb genoten"

Wout van Aert heeft het parcours tijdens de verkenning bestudeerd. "Ik heb genoten", zegt hij over de sfeer in Hoogerheide.

"Het rondje is niet meer te vergelijken met gisteren. Het droogt volledig op, het is een pak sneller. Voor mij is dat oké. Dat was ook te verwachten door de zon en de wind."

Wat verwacht Van Aert van de start? "Ik hoop dat die niet cruciaal is, dat ik snel vooraan zit. Waar ik zal postvatten? Daar heb ik al een idee over."