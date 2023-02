Regen doet de omstandigheden op het WK plots veranderen: "Dit had niemand zien aankomen"

"Vooral bij deze categorie heeft dat veel impact", zegt Sofie de Boer. "Ik begreep al van diegenen die de mixed relays op vrijdag reden, dat het best nog glad was en schoof. Dat zal nu nog veel erger zijn."

"De techniek in de bochten is zo belangrijk, zeker omdat het parcours best snel is. En dat zorgt voor twijfel bij de junioren vrouwen: moeten ze kiezen voor een rino of moeten ze de bandendruk wat lager zetten?"